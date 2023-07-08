Жители Татарстана скоро смогут напрямую добираться в Бишкек без пересадок

С 16 июля 2023 из Казани стартует полетная программа в Бишкек. Возить пассажиров будут "Уральские авиалинии", проинформировали в казанском аэропорту.

Из Казани в Бишкек рейсы будут осуществляться по субботам, время в пути - чуть более 3 часов. Вылет в 22:35. В столице Киргизии пассажиры окажутся в 23 часа по местному времени.

Обратный рейс полетит по воскресеньям. Вылет в 6:15 по местному времени, приземдение - в 12:15 (мск).

