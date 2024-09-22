Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

Жители Кировского района на сутки останутся без воды

В Казани, в Кировском районе, более чем на сутк...

Альбина Шафеева

Подписаться в Telegram

В Казани, в Кировском районе, более чем на сутки останутся без водоснабжения. По информации МУП «Водоканал», отключение начнется в 9:00 24 сентября и продлится до 11:00 25 сентября.

Это решение касается значительного числа жителей и учреждений, в числе которых 50 многоквартирных и 476 частных жилых домов, а также одна школа, пять детских садов и 14 административных зданий.

В частности, отключение воды затронет улицы Ветровую, Воркутинскую и Гаванскую, где будут приостановлены услуги водоснабжения для жильцов указанных домов, включая номера 59, 61а, 61б и 67, 71, 75. Также отключение коснется четных и нечетных номеров в 46-90/17 и 31-53 соответственно.

Представители МУП «Водоканал» призывают жителей заблаговременно подготовиться к этим изменениям, чтобы минимизировать дискомфорт в период безводья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

тараканы в подвале травля тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Новости Татарстана

2 дня назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

наращивание уголков глаз в Екатеринбурге

Новости Казани

14 часов назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

день назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле

Лонгриды
2 дня назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани прошел финал конкурса среди лучших учителей родного языка

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Казани

59 минут назад

Жители Кировского района на сутки останутся без воды

Новости Татарстана

час назад

В Елабуге был убит мужчина из-за ссоры на почве покупки алкоголя
Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из о...
Новости Казани
час назад

Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из общежития из-за БРИКС

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане прогнозируют сильные морозы до -2 градусов

Новости Татарстана

4 часа назад

«Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче с Сочи

Новости Казани

4 часа назад

В Казани выделили 11 миллионов на озеленение города елями

Новости России
5 дней назад

T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
день назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике