Жители Кировского района на сутки останутся без воды

В Казани, в Кировском районе, более чем на сутки останутся без водоснабжения. По информации МУП «Водоканал», отключение начнется в 9:00 24 сентября и продлится до 11:00 25 сентября.

Это решение касается значительного числа жителей и учреждений, в числе которых 50 многоквартирных и 476 частных жилых домов, а также одна школа, пять детских садов и 14 административных зданий.

В частности, отключение воды затронет улицы Ветровую, Воркутинскую и Гаванскую, где будут приостановлены услуги водоснабжения для жильцов указанных домов, включая номера 59, 61а, 61б и 67, 71, 75. Также отключение коснется четных и нечетных номеров в 46-90/17 и 31-53 соответственно.

Представители МУП «Водоканал» призывают жителей заблаговременно подготовиться к этим изменениям, чтобы минимизировать дискомфорт в период безводья.