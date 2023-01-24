Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в Казани не хватает "рабочих рук" и призвал казанцев массово вставать за станки, покидая "приевшиеся" офисы.

После призыва градоначальника казанцы поспешили высказать свое мнение, почему произошло так, что желающих работать на заводах немного.

Один из жителей Казани, как сообщает 116.ru, отметил, что у людей мало мотивации к развитию на заводах, а также заводы не предлагают большой заработной платы.