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Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Фото: rusovok.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в Казани не хватает "рабочих рук" и призвал казанцев массово вставать за станки, покидая "приевшиеся" офисы.

После призыва градоначальника казанцы поспешили высказать свое мнение, почему произошло так, что желающих работать на заводах немного.

Один из жителей Казани, как сообщает 116.ru, отметил, что у людей мало мотивации к развитию на заводах, а также заводы не предлагают большой заработной платы.

"30 лет о рабочего ноги вытирали, а теперь нужны. Узбеков, таджиков гоните за станки — дешевые профессионалы. Вперед", — пишет другой житель Казани.

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