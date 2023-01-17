Жители Казани снова поставили перед президентом РТ Миннихановым вопрос о переводе времени

Житель Казани по имени Муслим обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой перевести время в республике. Он назвал 10 аргументов в пользу такого решения, отметив, что минусов у идеи нет, пишет 116.ru

Перевод времени поможет сократить количество аварий в республике, поскольку световой день будет длиться дольше. Также жители смогут за счет этого экономить электричество. Третьей причиной стало повышение витамина D3 у татарстанцев — он синтезируется в организме при нахождении под солнечными лучами.

Парки Татарстана смогут больше заработать, поскольку татарстанцы будут больше гулять. Да и сами татарстанцы смогут погулять с детьми после работы.

Продление светового дня, по мнению автора инициативы, поможет организациям дольше проводить грузоподъемные работы. Их тоже можно выполнять только при свете.

"Я думаю, еще много аргументов, все не вспомнишь. Минусов не вижу совсем", — пишет он Минниханову.

В январе солнце в Татарстане садится примерно в 16:00. Световой день длится около 8 часов.