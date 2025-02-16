Жители Казани снова начали жаловаться на цыган-попрошаек

В Казани на улице Московской прохожие сталкиваются с попытками цыган выманить у них деньги. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Один из очевидцев рассказал, что встретил цыганку, просящую милостыню, на парковке возле спортзала. Он дал ей немного мелочи и начал закрывать машину, но женщина вдруг начала предсказывать ему будущее. Затем она заявила, что для привлечения удачи нужно завернуть десятирублёвую монету в купюру.

Когда мужчина сказал, что у него нет наличных, к нему подошла ещё одна женщина. Обе начали уговаривать его снять деньги в ближайшем банкомате. Однако молодой человек не стал продолжать разговор и просто ушёл, пишет inkazan.ru.