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Жители Казани примут участие в публичных слушаниях по бюджету города

Жители Казани примут участие в публичных слушаниях по бюджету города

Фото: социальные сети

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У казанцев есть возможность принять участие в публичных слушаниях по городскому бюджету на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. Такое постановление подписано в мэрии.

Все заявки на участие, а также предложения будут принимать с 9 до 12 утра и с 13 до 18 часов в кабинете 313 на Кремлевской, 3. Подать заявки можно в срок до 31 октября.

Получить консультации желающие принять участие в слушаниях могут по телефону +7(843)299-14-19.
Сами слушания состоятся 7 ноября в 15 часов в зале заседаний казанского исполкома на Кремлевской,3.

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