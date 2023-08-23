Новости Казани
· Алина Алмакаева

Жители Казани пожаловались в УФАС на откровенную и непристойную рекламу

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УФАС Татарстана приняло решение о возбуждении дела из-за провокационной рекламой сауны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, поступившей от жителей Казани, рекламный ролик с услугами сауны в отеле "Камский трофей" вызвал недовольство публики, благодаря откровенному стилю презентации. Ролик был экранирован на медиафасаде здания, расположенного на проспекте Амирхана.

Жители города считают, что видеоролик непристойный.

УФАС приняло решение о возбуждении дела в связи с нарушением законодательства о рекламе, связанным с использованием непристойных и оскорбительных элементов.

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