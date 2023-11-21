Жители Советского района Казани пожаловались на отсутствие уборки мусора, пишет Inkazan.

Мусоровозы, по словам жителей, заглядывают в ЖК "Светлая долина", забирают отходы, но через несколько часов контейнеры снова оказываются переполненными.

Дело в том, что в мусорные баки несут мусор не только жители, но и все соседние заведения общепита, причем, большими мешками и коробками.

Люди требуют разобраться в ситуации и навести порядок с отходами.