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Жители Казани пожаловались на горы мусора на окраине города

Жители Казани пожаловались на горы мусора на окраине города

Фото: inkazan.ru

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Жители Советского района Казани пожаловались на отсутствие уборки мусора, пишет Inkazan.

Мусоровозы, по словам жителей, заглядывают в ЖК "Светлая долина", забирают отходы, но через несколько часов контейнеры снова оказываются переполненными.

Дело в том, что в мусорные баки несут мусор не только жители, но и все соседние заведения общепита, причем, большими мешками и коробками.

Люди требуют разобраться в ситуации и навести порядок с отходами.

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