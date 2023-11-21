Жители Казани пожаловались на горы мусора на окраине города
Фото: inkazan.ru
Жители Советского района Казани пожаловались на отсутствие уборки мусора, пишет Inkazan.
Мусоровозы, по словам жителей, заглядывают в ЖК "Светлая долина", забирают отходы, но через несколько часов контейнеры снова оказываются переполненными.
Дело в том, что в мусорные баки несут мусор не только жители, но и все соседние заведения общепита, причем, большими мешками и коробками.
Люди требуют разобраться в ситуации и навести порядок с отходами.