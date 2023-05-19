В Казани жители пострадали от очередной финансовой пирамиды Bitlime

Казанцы потянулись в полицию писать заявления. Все они были вкладчиками академии Bitlime, сообщает Mash Iptash.

Пострадавшие отмечают, что принимали участие в марафонах этой организации, учились мыслить нужным образом, стремились получить бонусы за то, что "приведут друга". В итоге первые участники успели втянуть десятки других.

Но обещанного денежного дождя не случилось. Часть вкладчиков посчитали, что они обмануты и пошли в полицию.

Пока нет точного числа заявлений и предварительной суммы ущерба. Ранее ЦБ РФ нашел в деятельности фирмы "Мэджик Лайм" (она и организовывала курсы) признаки финансовой пирамиды, но никого из клиентов это почему-то не смущало.