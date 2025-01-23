Казанцы пожаловались на новую поликлинику

В Казани жители микрорайона «Салават Купере» пожаловались на сложности с прикреплением к новой поликлинике через портал госуслуг. Об этом они сообщили во время встречи с представителями администрации на отчете депутатов городской Думы.

Один из участников мероприятия отметил, что открывшееся в конце 2024 года медучреждение до сих пор не отображается в системе госуслуг, из-за чего прикрепление становится невозможным.

Присутствующие на встрече представители здравоохранения посоветовали жителям лично посетить поликлинику для подачи заявления. Они объяснили, что на первом этапе требуется оформить документы с личной подписью, после чего запись к специалистам будет доступна через портал госуслуг. Жителям напомнили, что необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. При этом открепляться от предыдущей поликлиники не нужно, процесс проходит автоматически.

Некоторые горожане выразили опасения по поводу возможных очередей, связанных с нехваткой врачей и большим потоком пациентов. Представители здравоохранения заверили, что поликлиника рассчитана на 750 посещений за одну смену, поэтому вероятность подобных проблем крайне мала.

Ильсур Хисматуллин, первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани, заявил, что поликлиника была открыта только после обеспечения необходимого количества специалистов. Он также подчеркнул, что в случае возникновения кадрового дефицита врачи могут быть привлечены из других учреждений, пишет inkazan.ru.