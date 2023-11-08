Жители Казани могут сдать макулатуру и получить билеты в кино и на спектакли

В Казани за сданную макулатуру можно получить билеты в кино и театры, если принять участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры. Акция пройдет в столице РТ в субботу, 11 ноября с 10 до 14 часов.

Привезти макулатуру предлагают к парковке у ТЦ "Мега Казань". Для выигрыша билета надо сдать не менее 16 кг макулатуры на человека. Для честного розыгрыша в нем могут участвовать только физлица.

Победители смогут посетить спектали ТЮЗа, концерты в Татарской филармонии имени Тукая, спектакли в театре Камала и других учреждениях культуры.

