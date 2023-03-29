Жители Казани могут с пользой избавиться от изношенных автомобильных шин

Жители Казани могут быстро и с пользой избавиться от изношенных автомобильных и велосипедных шин

В предстоящее воскресенье, 2 апреля, в Казани пройдет экологическая акция, в рамках которой жители города смогут с пользой избавиться от изношенных и ставших ненужными автомобильных и велосипедных шин.

Их можно будет сдать на переработку, после которой их старых покрышей сделают покрытия для детских площадок, об этом сообщает группа "ЭкоЛогично".

Акция стартует в 10:00 и продлится два часа до 12:00 на парковке торгового центра на Проспекте Победы, 141. Все собранные покрышки доставят на переработку в Тюлячинский район РТ.