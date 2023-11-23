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Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье

Жители Казани честно рассказали, сколько денег они тратят на помощь семье

Фото: открытые источники

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У жителей Казани за год выросли расходы на материальную поддержку родителей, сообщили аналитики SuperJob по результатам проведенного исследования.

В среднем казанцы тратят на помощь родителям около 10 тысяч в месяц. В 2022 году сумма поддержки близким составляла 9,2 тысячи, в 2021 году - 9,5 тысячи.

В целом по стране родителям помогают 66% жителей. 34% приходят на помощь по мере возникновения такой надобности, 23% россиян помогают на постоянной основе.

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