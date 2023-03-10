Жителей Татарстана предупредили об опасном ухудшении погоды 11 марта

Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре и гололеде 11 марта

В Татарстане вечером в пятницу, 10 марта, а также ночью и днем в субботу, 11 марта, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает республиканский Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра ночью в Татарстане порывы западного, северо-западного ветра могут усиливаться до 15—20 м/с, а в Казани до 14 м/с. Локального они могут достигать 22 м/с.

На дорогах республики ожидается сильная гололедица. Этой ночью температуры воздуха опустятся до -10 градусов. Днем прогнозируется от 0 до -5°С.