Жителей Татарстана синоптики предупредили о сильном ветре 3 мая

Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре 3 мая, в среду. По данным ГУ МЧС РТ, сильным ветер будет с 6 утра и до 20:00, сила ветра может составлять, по оценкам специалистов, от 15 до 17 метров в секунду.

Спасатели советуют укрываться в подземных переходах или в подъездах при усилении ветра, не перемещаться вдоль стен, вдоль ремонтируемых фасадов или шатких конструкций.

Окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

