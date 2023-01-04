Жителей Татарстана лишили доступа к новостям Google News

Агрегатор новостей Google News с сегодняшнего дня перестал открываться у пользователей, находящихся на территории Татарстана. Сервис, где традиционно собирались подборки новостных сообщений с различных ресурсов, больше не работает.

При попытке кликнуть на страницу агрегатора выскакивает ошибка защищённого соединения: PR_CONNECT_RESET_ERROR, сообщает "АиФ Казань".

Данная ошибка появляется, когда на стороне сервера включается фильтрация трафика - и небезопасные соединения обрываются. Таким образом можно предположить, что соединения из Татарстана признаны Google News небезопасными.

Впрочем, жалуются на недоступность новостей не только татарстанцы, но и жители других регионов России.

Весной прошлого года Роскомнадзор заблокировал сервис Google News из-за распространения недостоверной информации о проведении специальной военной операции. Однако впоследствии из списка запрещённых ресурсов данный сервис был исключён и до сегодняшнего дня оставался доступен для россиян.

Чем вызвана нынешняя блокировка и кто её провёл - сама компания Google или Роскомнадзор - непонятно. Ни от одной из сторон каки-либо пояснений на этот счет не поступало.