Жителей Казани захотели заставить платить за вывоз снега из дворов

В платежки за ЖКУ для жителей Казани могут быть включены статьи расходов на такую услугу, как вывоз снега с придомовой территории. Такую идею обсудили сегодня, 21 ноября, в мэрии в рамках проведенного там делового понедельника.

С инициативой выступил глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов. По его словам, это поможет избежать проблем, связанных со складированием снега во дворах: сокращением парковочных мест, затруднением проходов и порчей малых архитектурных форм.

Стоимость услуги для каждого жителя за три месяца Миронов оценил в 201 рубль. Он отметил, что вопрос о включении в платежки данной статьи расходов обсуждается сейчас с жителями подконтрольных ему территорий.