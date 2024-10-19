Жителей и гостей Казани просят приезжать в аэропорт заранее из-за усиленных мер безопасности

Пассажирам, которые планируют поездку в международный аэропорт «Казань» на автомобиле, следует учесть, что дорога может занять больше времени из-за усиленных мер безопасности при досмотре транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Из-за более строгих требований безопасности на подъезде к аэропорту возможны задержки.

Пресс-служба напоминает, что до аэропорта можно добраться на электричке, которая отправляется от железнодорожного вокзала Казани и доставит пассажиров до аэропорта всего за 30 минут.