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· 16+ · Анастасия Шарова

Жителей и гостей Казани просят приезжать в аэропорт заранее из-за усиленных мер безопасности

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Пассажирам, которые планируют поездку в международный аэропорт «Казань» на автомобиле, следует учесть, что дорога может занять больше времени из-за усиленных мер безопасности при досмотре транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Из-за более строгих требований безопасности на подъезде к аэропорту возможны задержки.

Пресс-служба напоминает, что до аэропорта можно добраться на электричке, которая отправляется от железнодорожного вокзала Казани и доставит пассажиров до аэропорта всего за 30 минут.

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