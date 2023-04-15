Татарстанцам отменят проезд для льготников на некоторых маршрутах в республике

В Зеленодольске планируют отменить проезд для льготников в автобусе № 403, который ходит до Волжска. Об этом проинформировала компания "Пригород", обслуживающая данный маршрут.

В качестве причины называется отсутствие согласованности действий властей и перевозчиков в вопросах субсидирование поездок пассажиров льготных категорий.

Так, с 1 мая льготников хотят перестать возить в автобусе № 403, а с 1 июня аналогичная мера коснется и других маршрутов, обслуживаемых данной компанией.

Окончательное решение пока не принято, оно зависит от того, что предпримет Минтранс РТ. Ранее перевозчики не раз пытались утвердить обоснованные компенсации, поскольку перевозка льготников для них убыточна, и компании могут "прогореть".

