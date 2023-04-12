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Жителям Казани рассказали, какое будущее ждет лесопарк на улице Дубравной

Казанцам сообщили, какое будущее ожидает лесопарк на Дубравной
Жителям Казани рассказали, какое будущее ждет лесопарк на улице Дубравной

Фото: открытые источники

В казанской мэрии проинформировали о будущем лесопарка на Дубравной. Ранее горожане забили тревогу, узнав, что часть участка данного объекта из лесного фонда переведена в категорию земель поселений. Люди решили, что парк будет уничтожен ради строительства чего-нибудь.

В мэрии успокоили: переведенный участок лесопарка относится к федеральной собственности, и исполком столицы РТ не сможет, даже если и захочет, что-либо с участком сделать.

Лесопарк останется зоной природных территорий. В нем по-прежнему можно будет гулять, дышать воздухом и отдыхать. На насаждения и территорию парка никто не покушается.

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