Жителям Казани напомнили, куда нужно жаловаться, если вам начислили слишком высокую плату за услуги ЖКХ

Мэрия Казани проинформировала, куда казанцам следует обращаться с жалобами на слишком высокие начисления в квитанциях за ЖКУ. В среднем повышение тарифов составило 9% в декабре прошлого года, если же есть подозрения, что рост тарифов оказался выше, следует пожаловаться и разобраться в вопросе детально.

Например, вопросы по начислениям следует адресовать специалистам Госкомитета РТ по тарифам по телефону горячей линии: +7 (843) 236-36-36.

Также консультации можно получить в комитете ЖХК исполкома Казани по телефону: +7 (843) 590-04-26.