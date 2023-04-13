В Татарстане мужчина подозревается в изнасиловании и убийстве 72-летней пенсионерки

В Лениногорске нашли тело 72-летней женщины, которая, как выяснилось, перед смертью была изнасилована. По данным пресс-службы Следкома по РТ, в совершении преступления заподозрили 39-летнего соседа пенсионерки.

Предварительно следователи считают, что началось все с соседской ссоры под воздействием алкоголя.

Мужчина изнасиловал и убил бабушку, а потом сам позвонил в полицию и сообщил обо всем, что случилось.