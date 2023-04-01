Жителя Татарстана обвинили в жестоком убийстве незнакомца спортивной гирей

36-летнего жителя Татарстана обвинили в убийстве незнакомца спортивной гирей. По данным СКР по республике, житель Камских Полян Нижнекамского района обвинен по части 1 статьи 105 УК.

Как проинформировал старший помощник главы СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, следователи установили, что вечером мужчина выпивал и поссорился с незнакомцем.

Последним аргументом в ссоре стала железная спортивная гиря, которой он после ударов руками и ногами нанес смертельные удары незнакомцу.

Жертва получила переломы конечностей и грудины, от травм мужчина скончался на месте.

Вину задержанный признал. Дело с утвержденным заключением обвинения направили судьям.

