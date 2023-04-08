Татарстанца осудили на 11 лет лишения свободы за пособничество международным террористам

Жителя Татарстана на 11 лет отправили в колонию за пособничество международным террористам
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Военный суд рассмотрел дело татарстанца, которого обвинили в финансировании ИГИЛ*. Житель Набережных Челнов, по данным УФСБ РТ, оказывал содействие террористам.
11 лет лишения свободы - такое решение принял суд. Из общего срока 3 года мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся годы - в колонии строгого режима.
Приговор уже вступил в законную силу.
Следователи смогли доказать в суде, что мужчина дал доступ к личной банковской карте одному из террористов ИГИЛ*, который находился в Сирии. На карту были сделаны три денежных перевода. Также татарстанец публиковал на своей странице в социальной сети посты в поддержку террористов.
* - запрещенная в РФ террористическая организация.