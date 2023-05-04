Жителя Казани, расстрелявшего машину экс-подруги, накажут за "хулиганку"

В одном из дворов по Сибирскому тракту 34-летний нетрезвый казанец решил свести счеты с автомобилем бывшей девушки. Он приехал и начала стрелять из пневматики по Volkswagen экс-зазнобы.

Стрелка оперативно задержали и доставили в ОП "Гвардейский". Как сообщает пресс-служба УМВД по Казани, в отношении обиженного на девушку ухажера составили административные материалы о мелком хулиганстве. Также его накажут за пьяную езду, потому что во двор к подруге он приехал в нетрезвом виде за рулем своей "Приоры".

Что касается девушки, то она пояснила, что бывший стал очень зол, когда узнал, что она подала на него на алименты.