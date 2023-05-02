Житель РТ убил сестру из-за спора об имуществе

В Набережных Челнах брат убил сестру, которая предложила ему поделить имущество.

Следователи установили, что 53-летняя женщина пришла домой к младшему брату. Мужчине 47 лет. Он был пьян. И разговор с сестрой его разозлил.

Женщина заявила, что тоже имеет право на жилье, в котором обитает братец. Она предложила поступить по совести и поделить имущество.

Мужчина разозлился и нанес сестре смертельное ранение. Осознав, что случилось, он сам позвонил в полицию, во всем признался и попросил приехать.