Житель Татарстана поспорил в Сети про армию и получил приговор

Жителю Набережных Челнов вынесли приговор по делу о дискредитации ВС РФ. За спорт в Сети про армию ему придется выдержать 10 месяцев исправительных работ.

Весной прошлого года мужчина в соцсети оставил комментарий, касающийся действий властей РФ и Армии РФ. Ему возразили, он парировал. Таким образом, спор приобрел большой размах.

В итоге на мужчину завели дело о публичном распространении ложной информации о ВС России. Он признал вину.

Теперь, по приговору, мужчина будет 10 месяцев трудиться на исправительных работах, а 10% от заработка отдавать в доход государства.