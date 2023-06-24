Житель Татарстана украл со складов в Чувашии химикаты и семена почти 3 миллиона рублей

36-летнего татарстанца обвинили в хищении со складов в Чувашии семян и химпрепаратов для сельского хозяйства на общую сумму около 3 миллионов рублей.

Предприятие в Чувашии обнаружило исчезновение 2 тонн семян кукурузы и 50 литров химикатов для полей. Также не нашли на месте тары с пестицидами.

Возбуждены уголовные дела. Татарстанец вину уже признал. Но вот вернуть украденное не может - он уже успел все перепродать фермерам в разных российских регионах.

