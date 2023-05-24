Житель Казани зарезал товарища и сбросил его с седьмого этажа за глум над умершим отцом

Житель Казани зарезал товарища и сбросил с седьмого этажа за глум над умершим отцом
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Житель Казани убил товарища за то, что тот во время совместного застолья начал глумиться на тему смерти отца хозяина дома.
Выйдя на балкон потолковать по-мужски, хозяин дома нанес гостю несколько ножевых ударов, а потом выбросил его с седьмого этажа.
В суде мужчина заявил, что друг его заслужил такой конец, пишет Mash Iptash. Судьи вынесли приговор и дали убийце 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.