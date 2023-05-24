Житель Казани зарезал товарища и сбросил его с седьмого этажа за глум над умершим отцом

Житель Казани убил товарища за то, что тот во время совместного застолья начал глумиться на тему смерти отца хозяина дома.

Выйдя на балкон потолковать по-мужски, хозяин дома нанес гостю несколько ножевых ударов, а потом выбросил его с седьмого этажа.

В суде мужчина заявил, что друг его заслужил такой конец, пишет Mash Iptash. Судьи вынесли приговор и дали убийце 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.