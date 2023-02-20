Новости Казани
· Служба новостей

Житель Казани задушил свою подругу шарфом и прикопал тело в снегу

Молодой житель Казани задушил свою подругу шарфом и закопал ее тело в снегу
Житель Казани задушил свою подругу шарфом и прикопал тело в снегу

Фото: novyefoto.ru

В Казани в отношении 23-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по подозрению в жестоком убийстве.

Предварительно следователи установили, что в гости к парню пришла его близкая знакомая. Они поссорились, и в скандале парень избил 40-летню подругу и задушил ее шарфом. Потом он решил спрятать тело в огороде, прикопав его в снег.

Через шесть дней мужчина рассказал о произошедшем адвокату, после чего они вместе обратились в полицию. Следствие просит заключить казанца под стражу.

Следующая новость ↓

Популярное

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой
Редакция помогает
6 часов назад

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости России

23 часа назад

«Пакуют всех, кого увидят»: ГИБДД начала тотальные облавы на водителей

Редакция помогает

день назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

москитная сетка на вытяжку

Новости России

18 часов назад

Начнут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать у водителей всего одну вещь по утрам

Общество

6 часов назад

Наложниц в гаремах султанов раскармливали до 150 килограммов: вот, для чего это было необходимо

тренер по растяжке обучение в Новосибирске

Новости России

5 часов назад

Военкоры забили тревогу: Из-под России выбивают мощную опору

Новости России

день назад

"Будете в аду гореть и корчиться": украинские боевики пообещали выздороветь, вернуться в Авдеевку и отомстить российским военным

Новости мира

9 часов назад

"Русским это трудно произнести": британские СМИ рассекретили распорядок дня и правила поведения в бункере Зеленского

Новости России

15 часов назад

«По 7500 рублей с квартиры»: Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило с 20 февраля
Новости Казани
6 часов назад

"Мы стараемся держаться": супруга 34-летнего военного из Казани рассказала, как ее муж погиб в зоне спецоперации

"Мы стараемся держаться": супруга 34-летнего военного из Казани рассказала, как ее муж погиб в зоне спецоперации

Новости России

час назад

Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что от него требуют извинений для возобновления поставок боеприпасов "музыкантам"

Редакция помогает

день назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

Новости мира

час назад

Собственной персоной: Джо Байден приехал в Киев на поезде

Новости России

2 часа назад

"Ну вот и все": ВС РФ уничтожили большую часть техники, которую Запад предоставил Украине
Житель Казани задушил свою подругу шарфом и прикопал тело в снегу
Новости Казани
час назад

Житель Казани задушил свою подругу шарфом и прикопал тело в снегу

Новости России

3 часа назад

В страшной аварии на трассе заживо сгорели четверо детей

Новости России

4 часа назад

В Казани водитель автобуса протащил по земле пассажирку, нога которой застряла в дверях

Новости Казани

4 часа назад

Ушел в школу и не вернулся: в Казани пятые сутки ищут 13-летнего мальчика
Цены на аренду жилья упали ниже некуда. Почему никто не торопится снимать квартиры?
Полезное
4 дня назад

Цены на аренду жилья упали ниже некуда. Почему никто не торопится снимать квартиры?