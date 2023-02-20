Житель Казани задушил свою подругу шарфом и прикопал тело в снегу

Молодой житель Казани задушил свою подругу шарфом и закопал ее тело в снегу

В Казани в отношении 23-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по подозрению в жестоком убийстве.

Предварительно следователи установили, что в гости к парню пришла его близкая знакомая. Они поссорились, и в скандале парень избил 40-летню подругу и задушил ее шарфом. Потом он решил спрятать тело в огороде, прикопав его в снег.

Через шесть дней мужчина рассказал о произошедшем адвокату, после чего они вместе обратились в полицию. Следствие просит заключить казанца под стражу.