Житель Казани разбил стекло в салоне городского автобуса - не хотел платить за проезд

Житель Казани так сильно не хотел платить за проезд в городском автобусе, что просто разбил стекло в салоне общественного транспорта, сообщает "Татарстан-24".

В знак протеста казанец начал пинать дверь автобуса, и делал это до тех пор, пока стекло не разбилось и осколки его разлетелись по всему салону.

Мужчина попытался сбежать, однако мужественная женщина-кондуктор смогла своими силами задержать его.

Задержанный отметил, что платить не хотел из-за плохого качество обслуживания. Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.