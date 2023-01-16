Житель Казани разбил стекло в салоне городского автобуса - не хотел платить за проезд
Фото: tatarstan24.tv
Житель Казани так сильно не хотел платить за проезд в городском автобусе, что просто разбил стекло в салоне общественного транспорта, сообщает "Татарстан-24".
В знак протеста казанец начал пинать дверь автобуса, и делал это до тех пор, пока стекло не разбилось и осколки его разлетелись по всему салону.
Мужчина попытался сбежать, однако мужественная женщина-кондуктор смогла своими силами задержать его.
Задержанный отметил, что платить не хотел из-за плохого качество обслуживания. Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.