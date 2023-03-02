Житель Казани при помощи болгарки убил на стройке товарища

Житель Казани на стройке убил товарища болгаркой

В Татарстане вынесен приговор 35-летнему жителю Казани, который обвинялся в убийстве друга на стройке.

Следователи установили, что казанец помогал товарищу на стройке. Совместная работа, как известно, сближает. И после нее решили вместе отметить ударный труд ударной дозой алкоголя.

Во время застолья приятели поссорились, казанец избил оппонента и смертельно ранил при помощи болгарки.

Поняв, что случилось страшное, мужчина сам вызвал полицию и скорую, но пострадавший уже умер.

Суд приговор казанца к 10 годам лишения свободы.

