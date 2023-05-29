В Казани мужчина отдал долги по алиментам, чтобы встретить новую жену из роддома

В Казани мужчина выплатил долги по алиментам после того, как его объявили в розыск. Об этом проинформировали в республиканском УФССП.

Своему несовершеннолетнему ребенку казанец долго не выплачивал алименты, от приставов скрывался, на звонки и письма не отвечал.

Мужчина успел завести вторую семью и снова стал папой. Ему предстояло забрать вторую жену из роддома с новорожденным.

Испугавшись, что его могут забрать в отдел как числящегося в розыске, мужчина погасил долг в размере 367 тысяч, обратившись в отдел приставов самостоятельно.