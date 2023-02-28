Новости Казани
· Служба новостей

Житель Казани оказался ранен из-за обрушившегося от мокрого снега автонавеса

Житель Казани ранен из-за обрушившегося от мокрого снега автонавеса
Житель Казани оказался ранен из-за обрушившегося от мокрого снега автонавеса

Фото: ГУ МЧС РТ

В Казани экстренные службы получили сообщение о том, что в поселке Вознесенское обрушился автонавес. Очевидцы, звонившиеся в МЧС, сообщили, что под навесом погребен автомобиль, а также существует реальная угроза дальнейшего обрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Спасатели приехали на место, разобрали часть навеса, укрепили балки и зафиксировали подпорками. При помощи автокрана была убрана деформированная конструкция, авто удалось высвободить.

В процессе разбора хозяин машины получил многочисленные порезы рук. Ему оказали первую медицинскую помощь.

По предварительным данным, навес обрушился из-за нарушений при монтаже, он не выдержал скопившейся на нём массы мокрого снега.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Интересное

21 час назад

“Я что, псих?”: почему казанцы избегают психологов и что делать, чтобы решить свою проблему

травля клопов в квартире цены москва

Новости Казани

20 часов назад

«Это уже седьмая волна пандемии»: чего ждать от ковида весной-2023

Новости Казани

день назад

Денег нет, но Gucci купим: кто такие байеры и почему они становятся популярными в Казани

бесконтактное карате в Москве

Новости Казани

день назад

"И повторяется этот коллапс из года в год": жители Казани возмутились проведением Масленицы

Новости России

день назад

Россиянам назвали самое вредное масло для жарки

Новости России

23 часа назад

"Чего боялись, то и началось": украинские власти признали начало полномасштабного наступления России в ЛНР

Новости России

день назад

"После этого приказа Зеленскому нужно будет срочно бежать и прятаться": Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге станет фатальным для Киева
Новости Казани
4 часа назад

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

Новости России

час назад

Увязнут все: весенняя оттепель может сорвать военные планы обеих сторон по наступлению на Украине

Полезное

день назад

Что будет с семейной ипотекой в этом году? Могут ли поднять ставку?

Новости Казани

час назад

"Только без паники!": 1 марта в Татарстане взревут системы оповещения населения о ЧС

Новости Казани

2 часа назад

Дмитрий Кузнецов назначен коммерческим директором макрорегиона «Волга» Tele2
Житель Казани оказался ранен из-за обрушившегося от мокрого снега автонавеса
Новости Казани
9 минут назад

Житель Казани оказался ранен из-за обрушившегося от мокрого снега автонавеса

Новости Казани

2 часа назад

"Сosa nostra по-казански": 8 друзей в Казани выследили водителя, подрезавшего на дороге их товарища, и жестоко его избили

Новости России

3 часа назад

"Испытано на Вьетнаме. Работает": Минобороны РФ заявило о скорой попытке провокации США на Украине с применением боевого психотропа Би-Зет

Новости Казани

3 часа назад

"Разочарование и боль": синоптики рассказали, как начнется весна 2023 года в Татарстане
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть
Редакция помогает
6 дней назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть