Житель Казани оказался ранен из-за обрушившегося от мокрого снега автонавеса

Житель Казани ранен из-за обрушившегося от мокрого снега автонавеса

В Казани экстренные службы получили сообщение о том, что в поселке Вознесенское обрушился автонавес. Очевидцы, звонившиеся в МЧС, сообщили, что под навесом погребен автомобиль, а также существует реальная угроза дальнейшего обрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Спасатели приехали на место, разобрали часть навеса, укрепили балки и зафиксировали подпорками. При помощи автокрана была убрана деформированная конструкция, авто удалось высвободить.

В процессе разбора хозяин машины получил многочисленные порезы рук. Ему оказали первую медицинскую помощь.

По предварительным данным, навес обрушился из-за нарушений при монтаже, он не выдержал скопившейся на нём массы мокрого снега.

