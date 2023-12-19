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· Артем Акчурин

Житель элитного ЖК «Атлант делюкс» пожаловался на проблемы с отоплением

Житель элитного ЖК «Атлант делюкс» пожаловался на проблемы с отоплением

zelengarden.ru

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Дом славится своей иллюминацией и видами на город. В среднем цена за квадратный метр в ЖК составляет 300 000 рублей. И именно в «Атлант делюкс» одни из самых дорогих апартаментов в городе.

С виду красивая картинка, которая радует глаза, но вот по итогу там регулярные перебои с отоплением и водой. Не пережил дом и морозы. Житель дома записал видео, где видно что в квартире примёрзли окна и покрылись ледяной коркой как снаружи, так и внутри.

«Вот у нас со стороны кухни металлоконструкция, которая даже не открывается, заледенела», — рассказывает мужчина.

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