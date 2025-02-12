Жилинспекция требует отстранить главу казанской УК «Уютный дом»

В Ново-Савиновском районе планируют дисквалифицировать руководителя управляющей компании «Уютный дом». Такое требование направила Госжилинспекция Татарстана, о чем сообщили в телеграм-канале ведомства.

Жители многократно жаловались на работу компании, а проверки регулярно выявляли серьезные нарушения лицензионных требований. Например, в доме № 2 на улице Гаврилова фасадная плитка осыпается, создавая опасность для людей.

Госжилинспекция обратилась в суд, добиваясь отстранения руководителя УК. Ведомство считает, что за время управления компания допустила значительное ухудшение состояния жилого фонда, который теперь необходимо привести в порядок, а также восстановить права собственников.

Согласно данным «Контур.Фокус», генеральным директором «Уютного дома» является Ренат Ахметзянов, а учредителем — Лейсан Галяутдинова. По итогам 2023 года компания получила выручку в 51,8 миллиона рублей, однако понесла чистый убыток в размере 6,1 миллиона рублей.