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Жены мобилизованных татарстанцев заявили, что их тыловым мужьям поменяли специальности и отправляют в зону боевых действий

Жены мобилизованных татарстанцев заявили, что их тыловым мужьям поменяли специальности и отправляют в зону боевых действий

Фото: открытые источники

Супруги мужчин, мобилизованных из Татарстана, пожаловались, что их мужьям изменили должности и теперь отправляют из в зону боевых действий, сообщает 116.RU.
Женщины говорят о 16 мобилизованных. Под частичную мобилизацию они попали минувшей осенью и были после подготовки направлены в новые российские регионы.

"Мы не были против мобилизации, не против, что наши мужья пошли защищать страну. Получили повестки — спокойно пошли. В январе их прикомандировали на территории в районе ДНР. Теперь же их переформировали на другие должности. Они слаживались по тем должностям, которые у них были написаны в военных билетах. Там мужчины были записаны как повара и водители. На днях они получили новые должности. Их недолго подготовили, и вот мужья говорят, что их планируют в ближайшие дни отправить на линию соприкосновения", — рассказали женщины.

По словам женщин, такой поворот событий стал полной неожиданностью для мужчин.

"Они готовились быть поварами и водителями, а их определили в штурмовую группу. Грубо говоря, из повара сделали штурмовика. Мы были согласны с тем, что им сменили должности, но не на линию соприкосновения же отправлять сразу", — делятся женщины.

По словам жен, к мужчинам добавили около сотни "вагнеровцев", в таком составе вместе они должны отправиться на передовую.

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