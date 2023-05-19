В аэропорту Казани начали транслировать фото и письма жен участников СВО

"Жены героев": в Казани в аэропорту начали транслировать снимки и письма жен участников спецоперации
Фото: открытые источники
В Казанском аэропорту транслируются фото и письма жен участников военной спецоперации, проинформировали в Минкульте РТ.
Проект "Жены героев" - это подборка фотографий женщин, чьи супруги защищают РФ в зоне спецоперации на Украине. В нем уже около сотни участниц.
Портреты женщин в кителях супругов транслируются на информационных экранах авиарейсов. Каждый сопровождается выдержками из писем, которые супруги адресовали защитникам в период расставания и мучительного ожидания.
Уникальный проект "Жены героев" развивается по всей стране, и организаторы планируют выпустить альбом с фотографиями участниц.