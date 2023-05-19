В аэропорту Казани начали транслировать фото и письма жен участников СВО

В Казанском аэропорту транслируются фото и письма жен участников военной спецоперации, проинформировали в Минкульте РТ.

Проект "Жены героев" - это подборка фотографий женщин, чьи супруги защищают РФ в зоне спецоперации на Украине. В нем уже около сотни участниц.

Портреты женщин в кителях супругов транслируются на информационных экранах авиарейсов. Каждый сопровождается выдержками из писем, которые супруги адресовали защитникам в период расставания и мучительного ожидания.

Уникальный проект "Жены героев" развивается по всей стране, и организаторы планируют выпустить альбом с фотографиями участниц.