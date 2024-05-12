Женщина выстрелила в голову своему бойфренду в Казани

Жительница Казани выстрелила в висок своему бойфренду, который в два раза младше неё.



Ей 61 год, ухажёру 35, по словам очевидцев дама была неприметной и не выделялась, а вот её молодой человек часто выпивал.

В результате происшествия парня увезли в нейрохирургию больницу №7 с дыркой в голове.



В квартире у неё нашли 2 пистолета, на оба есть лицензия, причина убийства не известна.