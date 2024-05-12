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· 16+ · Артем Акчурин

Женщина выстрелила в голову своему бойфренду в Казани

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Жительница Казани выстрелила в висок своему бойфренду, который в два раза младше неё.

Ей 61 год, ухажёру 35, по словам очевидцев дама была неприметной и не выделялась, а вот её молодой человек часто выпивал.
В результате происшествия парня увезли в нейрохирургию больницу №7 с дыркой в голове.

В квартире у неё нашли 2 пистолета, на оба есть лицензия, причина убийства не известна.

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