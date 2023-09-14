Женщина шла по переходу: 108 ДТП произошло в Казани за одни сутки

В Казани за сутки произошло 108 ДТП

В Казани накануне, 13 сентября, произошло 108 ДТП. В авариях пострадали семь человек, которые получили травмы различной степени тяжести.

Среди ДТП - наезд на 19-летнего пешехода, который в этот момент передвигался на электросамокате. По предварительным данным, автомобилист на уступил ему дорогу, в результате чего пострадавший молодой человек оказался в больнице. После осмотра и оказания помощи его отпустили домов.

В тот же день женщина, будучи за рулем автомобиля Opel, не уступила дорогу 77-летней пенсионерке. Женщина двигалась по регулируемому пешеходному переходу. Ей также была оказана помощь в лечебном учреждении.

Произошло ДТП и с 55-летней женщиной. На нее совершил наезд водитель Kia, который двигался по двору задним ходом и не убедился в безопасности маневра. Женщина также была отпущена домой после оказания помощи в больнице.