Новости Казани
· Служба новостей

Женщина родила прямо на улице и бросила новорожденную на морозе

Женщина родила прямо на улице и бросила новорожденную на морозе

Фото: cheltoday.ru

Тело младенца обнаружили в Дивеевском районе Нижегородской области. Как установили правоохранители, мать ребенка - местная жительница, состоящая на учете у врача-психиатра.

Психически нездоровая 32-летняя женщина родила девочку на улице. Она не стала обращаться к врачам, хотя и стояла на учете в женской консультации.

Посчитав, что малыш умер, мать вынесла тело на улицу, где его и нашли следователи. Они не обнаружили у ребенка признаков насильственной смерти и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следующая новость ↓

Популярное

Происшествия

день назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один военный из Татарстана - Фаниль Валиуллин

Редакция помогает

день назад

За это даже могут платить: казанцам показали любопытные занятия для взрослых

https://egeturbo.ru/rus

Новости мира

23 часа назад

Военный корабль с сотней пехотинцев на борту перевернулся и затонул

Редакция помогает

2 дня назад

Цена вопроса от 100 рублей: казанцам показали, где нужно закупать неочевидные подарки к Новому году

Профи - английский язык обучение казань

Новости России

день назад

Стали известны обстоятельства самоубийства полицейского в день собственной свадьбы

Новости мира

5 часов назад

"Размазало об столб": пассажиры выбросили из движущегося поезда попутчика, который украл телефон

Общество

день назад

Добегался: в Татарстане призывник семь раз игнорировал повестки в военкомат и пошел под суд

Новости России

день назад

После секретной встречи Шойгу и Путина Россия предпринимает новый шаг в зоне СВО

Здоровье

день назад

Снова испанка: В России зафиксирован рост заболеваемости особо опасным гриппом

Происшествия
4 часа назад

Пассажирский микроавтобус с 11 людьми внутри перевернулся на трассе в Татарстане

Пассажирский микроавтобус с 11 людьми внутри перевернулся на трассе в Татарстане

Новости Казани

34 минуты назад

"Вечная память": коммунальщики в Казани с маниакальным упорством начисляют платежи умершему 9 лет назад ветерану

Редакция помогает

6 часов назад

Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику

Новости Казани

час назад

Женщина родила прямо на улице и бросила новорожденную на морозе

Новости мира

час назад

Newsweek: конгрессмен США предсказал победу НАТО в войне с РФ за три дня
Стало известно, планируют ли в Татарстане из-за гриппа и ОРВИ переносить школьные каникулы

Экономика

2 часа назад

Трейдер из Татарстана Миннуров рассказал, почему валюта растет, а рубль слабеет

Новости Казани

2 часа назад

"Сам упал на нож": в Казани в квартире дома полицейские нашли окровавленного мужчину

Экономика

2 часа назад

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
Тысячи рублей вникуда: казанцам рассказали, как избежать безумных трат при ремонте