Женщина родила прямо на улице и бросила новорожденную на морозе
Фото: cheltoday.ru
Тело младенца обнаружили в Дивеевском районе Нижегородской области. Как установили правоохранители, мать ребенка - местная жительница, состоящая на учете у врача-психиатра.
Психически нездоровая 32-летняя женщина родила девочку на улице. Она не стала обращаться к врачам, хотя и стояла на учете в женской консультации.
Посчитав, что малыш умер, мать вынесла тело на улицу, где его и нашли следователи. Они не обнаружили у ребенка признаков насильственной смерти и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".