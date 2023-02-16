Женщина и подросток погибли при столкновении легковушки и фуры на трассе в Татарстане, 4-летний малыш пострадал
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В Альметьевском районе Татарстана случилось смертельное ДТП. Сегодня, 16 февраля, на 264-м километре дороги Казань-Оренбург столкнулись легковая "Лада" и большегруз.
Предварительно установлено, что женщина 1961 года рождения за рулем отечественной легковушки не выбрала безопасную скорость и не учла погодные и дорожные условия. В итоге она оказалась на полосе встречного движения, где совершила столкновение с фурой Scania.
В результате происшествия сама автоледи и 16-летний ее пассажир скончались на месте происшествия, 4-летний ребенок получил травмы.