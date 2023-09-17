«Зенит» выиграл у «Рубина» со счетом 3:0 в матче РПЛ

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" одержал убедительную победу над "Рубином" со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

Открыл счет на восьмой минуте нападающий Вильзон Изидор, который продолжает радовать болельщиков своими голами. На 55-й минуте преимущество "Зенита" увеличил форвард Матео Кассьерра. А через четыре минуты на поле отличился полузащитник Клаудиньо, доведя счет до разгромного.

После восьми сыгранных матчей "Зенит" занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ с 17 очками. В то же время "Рубин" располагается на 13-м месте с шестью набранными очками. Впереди всех идет "Краснодар" с 18 очками.