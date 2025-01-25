«Зенит-Казань» 25 января примет «Динамо» в центральном матче тура Суперлиги

Сегодня казанский «Зенит» проведёт матч против своего главного соперника — московского «Динамо» в рамках 23-го тура Чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Напомним, что в декабре команда Алексея Вербова уступила москвичам в финале Кубка России со счётом 0:3.

«Зенит-Казань» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 56 очков в 20 играх. Команда опережает идущий вторым «Белогорье» на 9 очков.

Московское «Динамо» в последнем туре неожиданно проиграло «Енисею» (0:3) на выезде, что опустило его на четвёртую позицию. Сейчас у команды 46 очков после 21 матча.

Матч пройдёт в казанском Центре волейбола и начнётся в 18:00 по московскому времени.

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