Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

В Казани завели дело на экс-сожительницу бывшего местного прокурора. Следовали считают, что она открыла массажный салон, а на деле - бордель. В нем трудились несовершеннолетние и наркозависимые.

Как пишет Mash, все вскрылось, когда ее сожителя начали проверять на предмет взяток.

Также женщина подозревается в принуждени несовершеннолетней работницы к аборту. 35-летняя женщина, предполагается, оказывала давление на забеременевшую сотрудницу салона.

