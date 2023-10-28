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Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Фото: социальные сети

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В Казани завели дело на экс-сожительницу бывшего местного прокурора. Следовали считают, что она открыла массажный салон, а на деле - бордель. В нем трудились несовершеннолетние и наркозависимые.

Как пишет Mash, все вскрылось, когда ее сожителя начали проверять на предмет взяток.

Также женщина подозревается в принуждени несовершеннолетней работницы к аборту. 35-летняя женщина, предполагается, оказывала давление на забеременевшую сотрудницу салона.

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