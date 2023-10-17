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Железнодорожный кран протаранил в Татарстане автобус на переезде, есть пострадавшие

Железнодорожный кран протаранил в Татарстане автобус на переезде, есть пострадавшие

Фото: транспортная прокуратура

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В Татарстане железнодорожный кран протаранил автобус на переезде, сообщили в транспортной прокуратуре.
Все случилось в Альметьевске, на регулируемом переезде. Кран взял автобус на таран и сбил его с дороги.

В автобусе находились три человека, пострадала женщина-пассажирка.

Предварительно установлено, что водитель отвлекся от дорожной ситуации, пока принимал оплату от пассажира, и проскочил на запрещающий сигнал.

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