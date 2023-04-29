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"Ждет прекрасная, древняя, гостеприимная Казань": Путин обратился к участникам запуска обратного отсчета до начала "Игр будущего"

Владимир Путин обратился к участникам запуска обратного отсчета до начала "Игр будущего" в Казани
"Ждет прекрасная, древняя, гостеприимная Казань": Путин обратился к участникам запуска обратного отсчета до начала "Игр будущего"

Фото: открытые источники

Первые международные "Игры будущего", намеченные на 2024 год, станут соревнованиями уникальными, которые ранее никто, никогда и нигде в мире даже не пытался проводить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участника церемонии запуска обратного отсчета до состязаний. Церемония прошла в Казани сегодня, 29 апреля.

Путин отметил, что Татарстан непременно сделает все, чтобы провести эти уникальные состязания на самом высоком уровне.

"Мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу", – сказал глава государства в своем видеообращении.

Уникальность "Игр будущего" в том, что они будут представлять синтез на одной площадке киберспорта, классического спорта, виртуальной и дополненной реальности, матчи по любимым всеми хоккею, футболу, баскетболу.

Инициатива россиян привлекла внимание иностранных киберспортсменов, о чем уже говорят полученные организаторами заявки на участие иностранных команд.

"Они представляют разные государства и континенты, но едины в главном: спорт вне политики и призван укреплять взаимопонимание и дружбу между народами, служить гуманизму, процветанию и добру", – добавил глава государства.

До соревнований остается 300 дней, и это время надо использовать максимально с пользой.

"Организаторы "Игр будущего" обеспечат для этого все условия, причем самого высокого уровня, ведь вас ждет столица одного из наиболее самобытных регионов России – Татарстана. Ждет прекрасная, древняя, гостеприимная Казань, которая имеет огромный опыт проведения крупных, престижных международных форумов", – подытожил Путин.

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