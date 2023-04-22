С 1 июля 2023 у казанцев поднимутся зарплаты - у кого и на сколько?

Увеличение МРОТ в России приведет к событию, приятному во всех отношениях: с 1 июля 2023 года у казанцев наравне с другими россиянами поднимутся заработные платы.

В последний раз МРОТ повышали 1 января текущего года. Общероссийский уровень минимального размера оплаты труда составляет 16 242 рубля. Российский президент Владимир Путин распорядился повысить МРОТ еще раз, чтобы улучшить благосостояние россиян.

В июле текущего года МРОТ впервые будет повышен до уровня, который превысит уровень инфляции. Сейчас устаналивается величина, и скоро мы узнаем, на сколько поднимется "минималка". А вот сумма нового МРОТ ( с 1 января 2024 года) уже известна - 19 242 рубля.

Таким образом, повышение между этими датами будет в пределах от 16 242 до 19 242 рублей.

В Казани с 1 июля повышение МРОТ повысит зарплаты жителей. По словам казанского мэра Ильсура Метшина, зарплата в среднем по столице Татарстана уже поднялась на 9,2%.

"Размер средней зарплаты — 53 780 рублей с ростом на 9,2%. А на средних и крупных предприятиях по итогам 11 месяцев 2022 года — почти 63 тыс. рублей, рост на 13,9%", — рассказывал Метшин.

По прогнозам специалистов, рост средней зарплаты в Казани может составить до 83 тысяч рублей, если человек трудится на крупных или оборонных предприятиях.

Уровень МРОТ в Татарстане с 1 января составил 19 565 рублей.