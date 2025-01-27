Здание общежития КНИТУ-КАИ лишат статуса государственной охраны

Общежитие КНИТУ-КАИ №1 не включат в реестр памятников, лишив его охранного статуса. Построенное в 1937 году в стиле неоклассицизма, здание в центре Казани получит статус «ценного градоформирующего объекта», который не предусматривает госохраны.

Согласно экспертизе, здание утратило историко-культурное значение. Построенное по проекту И. Е. Чернядьева, оно рассчитано на 383 студента и считалось примером советской архитектуры, несмотря на сочетание разных стилей.

В 2009 году объект временно поставили на охрану как выявленный памятник, однако изменения, такие как пластиковые окна и утрата скульптур у входа, снизили его ценность. Эксперты пришли к выводу, что здание не связано с важными историческими событиями. Оно продолжает использоваться как общежитие, а в вузе отказались комментировать изменение его статуса.