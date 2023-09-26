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Ждали обновлений около 25 лет: в спортивной школе Казани открыли новое футбольное поле

В спортшколе Казани «Мотор» открыли новое футбольное поле с беговыми дорожками
Ждали обновлений около 25 лет: в спортивной школе Казани открыли новое футбольное поле

Мэрия Казани (Марат Мугинов)

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На территории одной из старейших спортивных школ Казани «Мотор» на улице Ленинградской завершилось благоустройство полноразмерной футбольной площадки с легкоатлетическими дорожками. Проведенный по республиканской программе 2023 года работы были оценены главой Казани Ильсуром Метшиным. Юные спортсмены продемонстрировали мэру города на новом поле свои навыки игры в футбол, а он, в свою очередь, вручил воспитанникам новые футбольные мячи.

Как отметил директор СК «Мотор» Сергей Куприянов, в спортивной школе ждали обновлений около 25 лет. У самого учреждения история длинной в 70 лет. Ильсур Метшин поздравил ребят и руководство школы с завершением ремонта и работ по благоустройству территории.

На данный момент в спортивной школе открыты пять секций: дзюдо, футбол, бокс, скалолазание и вольная борьба. В них занимаются 542 ребенка, а тренируют 16 педагогов. Самой большой популярностью в школе пользуется футбол - его выбрали 263 воспитанника.

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